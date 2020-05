Officiel : Copenhague accueillera bien l'Euro et les Diables Rouges en 2021

Les Diables Rouges devaient se déplacer à Saint-Pétersbourg et Copenhague cet été lors de l'Euro 2020, qui a été décalé à 2021. La capitale danoise faisait partie des villes-hôtes incertaines pour l'année prochaine.

La Fédération danoise de football (DBU) a communiqué cette semaine sa volonté ferme de maintenir Copenhague parmi les villes-hôtes de l'Euro 2020, décalé à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Ce 8 mai était la date-butoir pour les villes-hôtes envisageant de retirer leur candidature, qui devaient signaler leur décision à l'UEFA afin de leur trouver un remplaçant.

Copenhague accueillera également le départ du Tour de France en 2021, ce dont le maire de la ville, Frank Jensen, se réjouit d'avance : "C'est mon plus grand souhait que Copenhague accueille à la fois l'Euro 2020 et le Tour de France. Nous pouvons espérer un été fantastique avec beaucoup de fête et de communion, et nous en avons bien besoin", déclare-t-il sur le site officiel de la fédération. Jesper Moller, président de la DBU, confirme : "Ce sera un événement énorme de pouvoir accueillir quatre rencontres de l'Euro à Copenhague. Merci à la ville de Copenhague, l'UEFA et le Tour de France d'avoir relevé ce défi difficile ; nous nous attendons à un été sportif majeur en 2021 !".

Les Diables iront donc bien à Copenhague

La Belgique devait affronter le Danemark le 18 juin 2020 à Copenhague ; cette rencontre se déroulera finalement le 17 juin 2021, toujours dans la capitale danoise. Le Danemark y affrontera la Finlande le 12 juin et la Russie le 21 juin ; Copenhague accueillera également un 8e de finale, le 28 juin 2021.