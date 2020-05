Chiellini règle ses comptes avec ses anciens équipiers : "Une pomme pourrie, on risquait de se battre"

L'autobiographie de Giorgio Chiellini sortira ce mardi. Dans "Io Giorgio", le capitaine de la Juventus n'épargne visiblement pas certains de ses anciens équipiers.

Le défenseur de 35 ans compte 103 sélections avec l'Italie, et 509 matchs pour la Juve. S'il joue désormais moins, il reste néanmoins un personnage important des vestiaires turinois. C'est par exemple lui qui a négocié les récentes réductions salariales avec la direction.

Quand des joueurs charismatiques, voire caractériels, se rencontrent, il y a souvent des conflits qui se créent. La Gazzetta dello Sport publie ce week-end quelques passages du livre de Chiellini. A propos de Mario Balotelli, d'abord : "Il est une personne négative. Il n’a aucun respect pour le groupe. À la Coupe des Confédérations, en 2013, il n’a été d’aucune aide, c’était une tête à claques".

Felipe Melo n'est pas épargné non plus : "Lui, c'est le pire. Avec lui, on risquait toujours la bagarre. Je l’ai dit aux dirigeants : c’est une pomme pourrie".