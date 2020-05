Le Real Madrid et le FC Barcelone doivent économiser des millions, Courtois et Hazard devront faire de nouveaux sacrifices

La pandémie de coronavirus frappe de plein fouet les plus grandes équipes de football. Le Real Madrid et le FC Barcelone commencent à éprouver des difficultés financières, écrit AS aujourd'hui.

Les salaires doivent encore être réduits. Le Real Madrid avait déjà un accord avec les joueurs de l'équipe A pour réduire de dix pour cent, mais cela ne semble pas suffisant. La Casa Blanca aimerait procéder à une nouvelle réduction de 30 % des salaires. Cela leur permettrait de conserver l'ensemble des 800 employés. Même problème du côté du FC Barcelone, où pour atteindre environ 65 % des coûts salariaux, ils doivent réduire de 230 millions le budget de la prochaine saison.