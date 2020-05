Racheté par le City Group, Lommel va-t-il jouer ... en bleu ciel ?

La reprise de Lommel par le City Football Group a permis au club d'obtenir aisément sa licence pour la D1B. Mais qu'est-ce que cela implique pour l'identité du club ?

En difficultés financières, le Lommel SK (autrefois appelé ... Lommel United) va être repris par le City Football Group, rejoignant la galaxie de clubs liés à Manchester City à l'instar de New York City, Melbourne City, Gérone ou encore les Yokohama Marinos.

Quels changements cela peut-il impliquer ? Un changement de nom est envisageable, mais tous les clubs du CFG n'ont pas dû passer par là : les clubs de Yokohama, Gérone, l'Atlético Torque ou encore le Sichuan Jiuniu (D3 chinoise) n'ont pas dû ajouter le suffixe "City" à leur club. Ce traitement semble réservé aux clubs disposant d'un potentiel publicitaire (New York, Melbourne, Mumbai).

Du bleu ciel ?

Même constat pour les couleurs officielles des clubs : si le club de Melbourne Heart, devenu Melbourne City, évolue désormais en bleu ciel, il n'avait été fondé que quelques années avant la reprise, tout comme New York City. Les autres clubs du City Football Group, dotés déjà d'une forte identité visuelle (Gérone et son maillot blanc et rouge, Yokohama en bleu roi ...) n'ont pas changé de couleur de maillot.

Lommel aura, selon le Belang Van Limburg, son mot à dire sur le sujet quoi qu'il en soit. Mais la tendance est à très peu de changement pour le pensionnaire de D1B.