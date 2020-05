Hein Vanhaezebrouck à nouveau entraîneur ? Pas tout de suite

Hein Vanhaezebrouck s'est reconverti en tant qu'analyste en attendant de retrouver un poste d'entraîneur. Mais quand le reverra-t-on sur le bord d'un terrain ?

Hein Vanhaezebrouck, qui va devoir passer sur le billard, prend en tout cas son temps. "Il s'agit d'une opération médicale bénigne, qui devrait se tenir vers août ou septembre. Tous mes plans sont reportés jusqu'à plus tard", explique-t-il dans Sporza.

On ne devrait donc pas voir l'ancien coach de La Gantoise et Anderlecht prendre en main une équipe au début de la saison 2020-2021. "Reprendre un club en janvier ? Ce serait possible, car il y a à nouveau une trêve et une préparation. Même si c'est plus court que la période estivale, mais au moins, ce n'est pas en plein milieu de saison pour remplacer quelqu'un au pied levé".