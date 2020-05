Le FC Barcelone ferme ses écoles de jeunes au Canada et en Australie

Même les clubs les plus riches du monde vivent la crise du Covid-19 comme un véritable choc. Le grand FC Barcelone lui-même doit faire des économies, qui se traduisent par la fermeture d'académies à l'étranger.

Suite à la crise sanitaire et financière liée à la pandémie de coronavirus, le FC Barcelone aurait été forcé de mettre en faillite sa société BCN Sports, qui dispose de nombreuses académies sur 5 continents et dans 7 pays différents. C'est ce que rapporte Cadena Ser. Le Barça a officialisé la fermeture de ses antennes canadiennes, tandis que les deux académies situées en Australie, à Sydney et Brisbane, ont disparu des réseaux sociaux et ne donnent aucune information aux jeunes joueurs qui y sont affiliés.

Pire : un tournoi était organisé en avril par le FC Barcelone, en Catalogne, auquel pouvaient participer les enfants inscrits au sein des académies de BCN Sports. Le tournoi a naturellement été annulé, mais les participants inscrits, qui ont pour certains dépensé une petite fortune pour se rendre à Barcelone, n'ont pas été contactés par le club. Une situation qui fait polémique ...