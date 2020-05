Fred Stilmant espère pouvoir coacher le RWDM en cas de D1B

Le RWDM pourrait bien évoluer en D1B la saison prochaine, en fonction des décisions de la Pro League concernant le format de championnat. Mais le coach des Molenbeekois, Fred Stilmant, n'a pas la licence pour y entraîner.

Drôle de situation que celle vécue par Fred Stilmant : le jeune entraîneur du RWDM, qui vivait cette saison son plus grand défi à ce jour à la tête du club en D1 Amateurs, pourrait bien se retrouver propulsé au sein du football professionnel quelques mois plus tard, le RWDM pouvant monter en D1B à la faveur des décisions de la Commission des Licences.

Mais si le club dispose de la licence pour évoluer en D1B, ce n'est pas le cas de son coach : Fred Stilmant, comme le rapporte Sudpresse, est en train de suivre les cours pour obtenir son diplôme d'entraîneur pro, formation qui devrait prendre fin en 2021. Arrivé à la tête du RWDM en janvier dernier, il ne pensait naturellement pas être pressé par le temps pour l'obtention d'un diplôme professionnel. Cela dit, Stilmant est optimiste, citant dans les colonnes de nos confrères l'exemple de Fred Vanderbiest (qu'il a remplacé au RWDM), monté avec le KV Ostende et ayant obtenu une dérogation en attendant d'obtenir les papiers nécessaires. Il dispose en tout cas d'un CDI à Molenbeek et si ça ne tient qu'au club et à lui-même, il sera à la barre en 2020-2021.