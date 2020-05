Le CHU de Liège remercie le Standard de Liège pour sa générosité

Le Standard de Liège est venu en aide au CHU de Liège dans ces temps de crise sanitaire liée au coronavirus.

Le CHU de Liège a tenu à remercier via ses réseaux sociaux le Standard de Liège et ses supporters, qui se sont mobilisés dès le début de la crise pour aider à sensibiliser et à réunir des moyens via notamment la Fondation du Standard de Liège. Qui plus est, les joueurs ont consenti à une réduction salariale dont une partie des montants épargnés a directement servi à aider au financement de masques et d'équipements médicaux. Les masques mis en vente par le club étaient également au profit du CHU.

"Grâce à la générosité des supporters, des joueurs et du Club, le Standard de Liège a pu réaliser un don exceptionnel de 30.000€ à la Fondation Léon Frédéricq, en faveur de la lutte contre le coronavirus au CHU de Liège ", annonce ainsi le Centre Hospitalier. "Passion, Fierté, Ferveur & Solidarité...MERCI à la grande famille des ROUCHES !".