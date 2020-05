Le meilleur milieu offensif de l'histoire de Genk? Les supporters n'ont pas hésité

Il ne s'est pas éternisé sous les couleurs du Racing, mais ça a largement suffi à convaincre les supporters genkois.

Trois saisons avec le noyau pro, 117 matchs pour un total de 17 buts et de 36 assists, Kevin De Bruyne avait grandi à Genk et c'est aussi avec le Racing qu'il a fait ses premiers pas remarqués dans le monde du foot professionnel.

Et huit ans après son départ, les supporters ne l'ont évidemment pas oublié. Sondés par leur club, les fans limbourgeois ont élu, à une très large majorité, KDB comme le meilleur milieu offensif de l'histoire du club.

Ruslan Malinovskiy, Alejandro Pozuelo ou encore Sergej Milinkovic-Savic n'ont pas démérité sous le maillot genkois et ont, eux aussi, conquis le coeur des supporters, mais ils sont tous les trois arrivés très loin de KDB, qui remporte ce suffrage avec près de 4000 votes et devance largement la concurrence (Malinovskiy, deuxième, totalise un peu plus de 2000 voies...)