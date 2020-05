Rien ne sera facile lors de l'AG de la Pro League : "Il y a encore des dossiers compliqués sur la table"

Ce vendredi, les clubs professionnels doivent se mettre autour de la table et devront discuter des différentes modalités pour mettre en place la saison à venir en Jupiler Pro League.

Mais la tâche ne s'annonce pas si facile alors que les différents clubs ont déjà commencé à discuter. "Un pas en avant mais nous n'y sommes pas encore", a confié le président de la Pro League, Peter Croonen, à VTM.

"Il y a encore des dossiers compliqués sur la table, mais il y a moins de désaccord. Nous travaillons et nous avons encore le temps jusqu’à vendredi soir pour parvenir au plus grand consensus possible."

Peter Croonen explique que certains désaccords se produisent entre petits clubs ou entre clubs de D1A et D1B. Mais selon lui, "un accord global est possible".