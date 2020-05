Une cible brugeoise proposée au Paris Saint-Germain, à l'Olympique de Marseille et à Monaco

Présenté comme l'une des futures stars argentines, le buteur de San Lorenzo avait failli débarquer en Venise du Nord l'hiver dernier.

Adolfo Gaich avait failli débarquer au Club de Bruges l'hiver dernier mais il est finalement resté en Argentine. Le champion de Belgique avait dû alors se rabattre sur Michael Krmencik.

Mais le buteur argentin âgé de 21 ans, qui arrive en fin de contrat en 2021, a refusé une prolongation et devrait donc faire ses valises. Suivi de près par le FC Barcelone, l'Inter Milan et l'AS Roma, il a été proposé à Marseille, Monaco et le Paris Saint-Germain, comme le relate Footmercato. Les trois formations françaises auraient pour l'instant décliné la proposition. San Lorenzo réclamerait, à l'heure actuelle, une somme de 14 millions d'euros.

À noter que le Club de Bruges cible toujours l'international argentin et pourrait passer à l'offensive cet été.