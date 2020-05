🎥 Officiel : Roberto Martinez a prolongé avec les Diables Rouges !

Roberto Martinez prolonge jusqu’en 2022. Une conférence de presse en ligne aura lieu à 12h00, lors de laquelle le coach des Diables Rouges s'expliquera concernant sa prolongation de contrat.

Eden Hazard a annoncé la nouvelle dans une vidéo très originale où on le voit découvrir quel sera son coach… sur FIFA.

🎮 This happens when our captain @hazardeden10 plays FIFA... 😉 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 👉 https://t.co/NPEHMsLLrF pic.twitter.com/ytzVZmNkmN