Roberto Martinez peut-il partir avant 2022 ? "C'est un gentlemen's agreement"

Roberto Martinez a prolongé jusqu'en 2022 : non seulement le sélectionneur des Diables sera là jusqu'à l'Euro en 2021, mais il devrait également en théorie emmener la Belgique au Qatar. À moins que ... ?

Roberto Martinez sera le sélectionneur des Diables Rouges jusqu'à l'Euro 2020 (ou 2021) l'année prochaine, c'est désormais une certitude. La Ligue des Nations (si l'UEFA parvient à la caler dans le calendrier international) servira de tour de chauffe intéressant pour notre équipe, ce qui peut s'avérer au final positif, offrant quelques rencontres de haut niveau supplémentaires avant l'Euro - et permettant de déjà jauger le Danemark, au programme des deux compétitions mais dans un ordre désormais inverse.

Mais si on ne doute pas que Martinez et les Diables arriveront au coup d'envoi de l'Euro 2021 sans avoir perdu la dynamique très positive actuelle, nous ne sommes pas à l'abri d'une désillusion : que faire si les Diables ne font pas mieux, disons, qu'un huitième de finale ? Si les prestations sont en demi-teinte ou l'ambiance plus vraiment au beau fixe ? Au-delà de la question au second degré qui a été posée au sélectionneur ("Pourriez-vous vous licencier vous-même, en tant que directeur technique ?") se pose celle, sérieuse, de l'après-Euro ... également en cas de grandes prestations qui referaient de Martinez une cible de choix.

Alors, clause de départ ou pas ? "Ce qui importe plutôt qu'une clause, c'est qu'il y a un gentlemen's agreement entre toutes les parties. Roberto est toujours venu vers nous en cas de contact avec un club : nous avons pleine et entière confiance en lui et si séparation il doit y avoir, elle se fera de manière élégante, comme cela se passe toujours avec Roberto Martinez", affirmait Mehdi Bayat en conférence de presse.

Une façon de couvrir ses arrières ?

Entraîner le n°1 au classement FIFA implique d'être suivi, d'autant que Martinez a pour lui quelque chose que n'ont pas d'autres sélectionneurs : l'expérience du travail en club. Roberto Martinez a connu les deux mondes et devrait donc pouvoir refaire la transition dans l'autre sens avec fluidité, ce qui écarte une crainte fréquente dans le cas d'entraîneurs dits "de sélection".

Ne nous leurrons pas : l'horizon de Roberto Martinez est 2021, la préparation de l'Euro et le processus de modernisation de la fédération ... mais pas (encore) vraiment au-delà. Dans le meilleur des mondes, même s'il remporte l'Euro, il restera à la tête des Diables, sorte de Joachim Löw à la Belge, et ira au Qatar pour tenter un doublé fantastique ; mais si le Barça, le Real Madrid ou Manchester City frappent à la porte, aucun contrat ne pourra le retenir s'il décide de partir. Tout ce que permettra ce bail signé jusqu'en 2022 ... est de garantir une rémunération importante à la Royal Belgian FA. Ce qui n'est pas rien ...