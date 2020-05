Saint-Trond fait confiance à la jeunesse et offre son premier contrat à un jeune joueur

Jarne Steuckers est un pur produit du centre de formation trudonnaire, passé par toutes les équipes d'âge des Canaris. Il signe là son premier contrat professionnel à l'âge de 18 ans. Steuckers est un milieu offensif qui évoluait encore avec les Espoirs du club la saison passée.

Congratulations Jarne Steuckers with your first professional contract at @stvv.



Good luck!#stvv pic.twitter.com/WnkScUzIFY