Le Barca cherche à se débarrasser définitivement de Todibo

Les Blaugranas se cherchent à tout prix un nouveau buteur pour la saison prochaine. En pole position se trouve Lautaro Martinez, le jeune argentin de l'Inter qui a inscrit 17 buts cette saison.

Lautaro Martinez a une valeur estimée à 65 millions d'euros. Bien que celle-ci ait quelque peu diminué depuis la crise sanitaire, elle resterait malgré tout une somme conséquente pour les Catalans. Conscients, ces derniers cherchent donc à faire de la place dans leur effectif.

Le premier joueur qui en subira les conséquences sera certainement Jean-Claire Todibo. Le Barca l'avait envoyé en prêt à Schalke 04 avec une option d'achat de 25 millions d'euros. Selon AS, le club de Bundesliga ne serait pas prêt à lever l'option mais le défenseur central intéresse de nombreux clubs, à commencer par Everton. Il est en tout cas presque certain que le jeune international français n'appartienne plus au Barca d'ici les prochaines semaines.