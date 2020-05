La performance XXL de Dedryck Boyata dans le derby de Berlin

Si le Hertha a mis une mi-temps avant de trouver l'ouverture, Dedryck Boyata et ses coéquipiers ont ensuité déroulé contre leurs voisins de l'Union. Avec le défenseur des Diables dans les premiers rôles.

Tout baigne pour les Belges du Hertha Berlin. Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio avaient repris par une victoire tranquille à Hoffenheim la semaine dernière (0-3), ils ont remis ça, vendredi, contre l'Union en ajoutant un but chacun à leur compteur personnel (4-0).

Et Dedryck Boyata n'a pas seulement trouvé le chemin des filets vendredi soir à Berlin, il a aussi marqué les esprits avec une performance de très haut calibre.

Les chiffres sont d'ailleurs là pour en témoigner: s'il n'a pas perdu le moindre duel, le Diable Rouge est aussi le joueur qui a touché le plus de ballons et réussi le plus de passes et d'interceptions. Un match complet ponctué par un but, son quatrième cette saison en Bundesliga.

GOAL | Boyata, de la tête, creuse encore un peu plus l'écart dans ce derby ! 💪



