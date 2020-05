Le jour où Messi a voulu quitter le FC Barcelone

Lionel Messi n'a connu que le FC Barcelone durant sa carrière, mais en 2016 la Pulga voulait quitter le Nou Camp.

Et si le FISC espagnol avait poussé Lionel Messi vers la sortie? L'Argentin l'a en tout cas exprimé dans une interview pour RAC1: il voulait quitter le Barça en 2016. A l'époque, lui et son père avaient été poursuivis par le FISC et cette pression était trop importante pour le numéro 10 des Blaugrana.

"A cette époque, avec les soucis que j’ai rencontrés, je voulais partir. Je ne voulais pas spécialement quitter le Barça, mais quitter plutôt l’Espagne", a déclaré Messi. "Je sentais que j'étais très maltraité et je ne voulais pas rester ici. Je n'ai jamais eu d'offre officielle parce que tout le monde connaissait mon idée de rester ici ".

Quelle aurait été la suite de la carrière de Messi s'il avait quitté l'Espagne? Nul ne le saura jamais.