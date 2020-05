Officiel: Ianis Hagi quitte définitivement Genk et la Belgique

Il n'avait pas trouvé son bonheur dans le Limbourg, il a cartonné en Ecosse: les Rangers ont décidé de passer à l'action.

Ce n'était plus un secret, c'est désormais officiel: les Rangers de Steven Gerrard ont décidé de lever l'option d'achat et de transférer définitivement le jeune Ianis Hagi, qui, après une première partie de saison difficile à Genk, a rapidement séduit en Écosse.

Les Écossais ont déboursé cinq millions d'euros pour s'offrir les services du médian offensif roumain, buteur à trois reprises et auteur de deux assists en 13 matchs avec les Rangers. "Je suis extrêmement heureux de faire partie de la famille des Rangers et impatient de retrouver les gars et de jouer à nouveau à Ibrox pour partager de nouveaux très bons moments avec nos incroyables supporters", commente le Roumain sur les réseaux sociaux.

Il ne gardera, en revanche, pas un grand souvenir de son passage à Genk. Annoncé comme l'un des gros transferts de l'été en Pro League, Ianis Hagi aura dû se contenter du service minimum avec les Limbourgeois (19 matchs, trois buts, quatre assists).