OFFICIEL: La MLS fait un pas supplémentaire vers un retour, mais les mesures restent strictes

La MLS n'a pas encore donné la moindre date pour une éventuelle reprise des matches mais une décision vient d'être prise pour les entraînements.

La MLS a annoncé ce jeudi qu'elles autorisait les entraînements par petits groupes, après avoir limité les équipes aux entraînements individuels.

Toutefois, la MLS a précisé que les autorités des villes hôtes des franchises auront le dernier mot. En date de mercredi, le Fire de Chicago, le D.C. United et les Earthquakes de San Jose ne pouvaient toujours pas recommencer les entraînements individuels.

Les séances auxquelles les athlètes participeront sur une base volontaire leur permettront d'effectuer des exercices physiques et techniques en petits groupes tout en respectant des protocoles d'éloignement physique, y compris au sein des groupes.

Les contraintes et les demandes de la ligue seront strictes. Chaque club devra fournir un plan à la MLS : celui-ci devra être approuvé par le personnel médical de l’équipe et les experts locaux en matière de maladies infectieuses. Pour ce qui est des entraînements, ils devront avoir lieu à l’extérieur. Les installations intérieures resteront inaccessibles, sauf pour les blessés et le personnel médical, ainsi que ceux ayant besoin d’un traitement ou de soins ne pouvant être prodigués à la maison.