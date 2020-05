La Premier League c'est bien, mais pas de Pro League, pas de frisson (Sondage)

Toute l'Europe va reprendre le chemin des terrains.... toute? Non, car un petit pays résiste encore et toujours à la tentation de reprendre le championnat. A tort ou à raison?

Il y a d'abord eu la Bundesliga. Certains ont été soulagés de revoir du football, d'autres ont crié au fou. Puis ces dernières 24h, le monde du foot s'est emballé: la Premier League, la Liga, la Serie A, le championnat de Suisse et même le championnat du Japon vont reprendre dans les prochains jours.

Pour assister à une rencontre en Belgique, il faudra encore attendre le 1er août et la finale de la Croky Cup entre l'Antwerp et le Club Bruges. Comme la France et l'Ecosse, la Belgique fait donc patienter ses supporters et ses joueurs, qui devront regarder les autres s'amuser.

La vraie question est donc: est-ce que cette décision n'est pas arrivée un peu tôt? Pourquoi ne pas avoir attendu, ce qui nous aurait permis de revoir le Standard, Anderlecht, Bruges, Charleroi et tous nos clubs qui nous font vibrer tout au long de la saison?

Soyons honnêtes: la Bundesliga ou la Premier League, c'est amusant, mais en tant que Belges, nous voulons revoir notre compétition. Ce n'est pas un Arsenal - Manchester qui va nous permettre de charrier un collègue ou un ami quelques minutes après le coup de sifflet final.

Ce n'est pas Guardiola qui va remplacer la passion parfois débordante de Michel Preud'homme, les conseils de Vercauteren ou le sourire de Belhocine lors d'un but des Zèbres. Salah est un fantastique joueur, mais Carcela, Doku, Vanaken ou encore Morioka nous manquent!

Le football est un jeu, et nous sommes comme dans une cour d'école: tout le monde s'amuse pendant que nous regardons, les fesses déposées sur un banc, punis par la maîtresse. Le pire, c'est que certains nous disent qu'il faut être heureux et se contenter de pouvoir regarder.