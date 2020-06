"L'un des meilleurs de sa génération": après Erling Haaland, Axel Witsel encense un autre équipier

La brillante jeunesse de Dortmund: le phénomène norvégien absent, c'est un autre jeune joueur qui a porté le Borussia dimanche après-midi.

Certains le disaient en méforme depuis la reprise, Jadon Sancho a répondu sur le terrain, dimanche, contre Paderborn. Avec un triplé, agrémenté d'un assist. Et Axel Witsel, qui faisait son retour à la compétition, est forcément sous le charme: "Jadon est l'un des meilleurs joueurs de sa génération", souligne le Diable Rouge, au micro de VTM.

34 buts, 43 assists

"Il a encore beaucoup de choses à apprendre et c'est normal, parce qu'il est très jeune", ajoute l'ancien Rouche. "Mais je sais qu'il a tout ce qu'il faut pour devenir l'un des meilleurs ailiers du monde."

Ça fait d'ailleurs plusieurs saisons que Jadon Sancho le démontre avec Dortmund: en moins de trois ans, l'Anglais de 20 ans a inscrit 34 buts et distillé 43 assists avec les Jaune et Noir. Cette saison, il est le deuxième meilleur passeur de Bundesliga, avec un assist de moins que Thomas Müller (18) et pourrait battre un record (21 assists sur une saison en Allemagne) établi par Kevin De Bruyne il y a cinq ans...