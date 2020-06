"Jan Vertonghen? A ce moment de ta carrière, tu penses d'abord à toi et à ta famille"

Alors que Tottenham a proposé à Jan Vertonghen, en fin de contrat, une prolongation de courte durée, pour lui permettre de terminer la saison avec les Spurs, Alan Smith, consultant pour Sky Sports, ne pense pas que José Mourinho devrait compter dessus.

"Il faut garder à l'esprit que la plupart de ces joueurs en fin de contrat ont au moins une idée du club qu'il souhaiterait rejoindre et de qui est intéressé", commence l'ancien joueur de Manchester United et Newcastle.

"Et on pourrait comprendre qu'ils ne veuillent pas compromettre un éventuel transfert. Et peut-être encore plus dans la situation de Jan Vertonghen, qui n'a pas 22 ans. (...) Il a montré ces dernières années qu'il faisait partie de ces joueurs à l'attitude irréprochable. Mais à ce moment de ta carrière, tu penses d'abord à toi et à ta famille et à éviter une blessure..."