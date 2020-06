Anderlecht en discussions avec l'un de ses grands talents, susceptible de partir

Le RSC Anderlecht a fait de "In Youth We Trust" un slogan et a lancé son projet "20-25" qui va devoir mettre en lumière plusieurs grands talents de Neerpede, mais doit encore convaincre l'un de ceux-ci.

Roméo Lavia, 16 ans à peine, est considéré comme l'un des grands talents du RSC Anderlecht. Mais l'élégant défenseur central peut compter sur énormément d'intérêt à l'étranger et plusieurs clubs, notamment Liverpool, auraient déjà pris contact avec lui. Lavia sera donc l'un des premiers dossiers chauds à Neerpede pour Vandenhaute et Kompany, qui vont devoir convaincre qu'il a bel et bien un avenir à court terme dans le "projet 2020-2025". Le voir intégrer le noyau A dès la saison prochaine serait cependant surprenant vu son poste, où Marco Kana (17 ans) a déjà impressionné cette saison mais où l'expérience est souvent requise. Les discussions seront très suivies ...