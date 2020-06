L'Inter veut vendre Radja Nainggolan, mais pas à n'importe quel prix

Quel avenir pour Radja Nainggolan? La question pourrait bien agiter le mercato estival.

À 32 ans, Radja Nainggolan arrive sans doute à un tournant de sa carrière. Malgré une excellente saison en Sardaigne, le médian belge, trop cher, ne devrait pas rester à Cagliari où il a été prêté cette saison. Mais il n'y a pas vraiment de place pour lui en Lombardie.

Arrivé à la demande de Luciano Spalletti il y a deux ans, Radja Nainggolan n'entre pas dans les plans d'Antonio Conte. "Nous avons élaboré nos plans sportifs l'année dernière et nous voulons nous y tenir", explique Giuseppe Marotta, interrogé sur la situation de l'ancien Diable Rouge par la Gazzetta dello Sport.

Mais le club lombard n'a pas non plus l'intention de brader un joueur acheté 38 millions d'euros il y a deux ans. "Nous ne voulons pas que sa valeur diminue. Il reviendra d'abord à Milan et ensuite, il y aura encore assez de temps pour prendre une décision", conclut le directeur sportif des Nerazzurri.