🎥 Premier buteur de l'Euro, Bart Goor savoure encore 20 ans plus tard: "L'un des plus beaux moments de ma carrière"

Il y a tout juste 20 ans, Bart Goor inscrivait le tout premier de l'Euro 2000. L'un des plus beaux moments de sa carrière. Même si les Diables Rouges ont rapidement déchanté ensuite...

"C'était notre premier match, le match d'ouverture, il nous fallait une victoire. Ca avait été difficile, mais c'était une victoire quand même. On n'aurait pas pu mieux commencer le tournoi, même si la suite n'a pas été aussi heureuse", sourit Bart Goor, au micro de Sporza.

Pas le plus but, mais l'un des plus beaux moments.

Et, à titre personnel en plus, ce match restera à jamais dans la mémoire de l'ancien Mauve, qui avait ouvert le score, et le compteur de l'Euro, au terme d'une première minute compliquée pour les Diables. "Peut-être pas le plus beau but de ma carrière, mais sans aucun doute l'un des plus beaux moments", insiste-t-il.

Bart Goor, 27 ans à l'époque, avait débuté avec les Diables Rouges un an et demi plus tôt. Il en était à 16 caps et deux buts avant de monter sur la pelouse du Stade Roi Baudouin pour lancer l'Euro. "Commencer mon premier grand tournoi avec un but, c'était pour moi magnifique", conclut l'ancien Diable Rouge, qui disputera le Mondial deux ans plus tard et mettra finalement un terme à sa carrière internationale en 2008, avec 78 caps et 13 buts au compteur.