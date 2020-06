Le coach de Stoke City testé positif au coronavirus, juste avant un amical contre Manchester United

Michael O'Neill, l'entraîneur de Stoke City, a été testé positif au coronavirus ce lundi.

Lors de la sixième batterie de tests de dépistage du Covid-19 mis en place en Premier League et en Championship en amont de la reprise des championnats, l'entraîneur de Stoke City Michael O'Neill a été testé positif pour la première fois. La nouvelle est tombée alors que l'ancien sélectionneur de l'Irlande du Nord était déjà arrivé au centre d'entraînement du club ce mardi, rapporte la BBC.

Un match de préparation entre Stoke City et Manchester United était prévu et a été conséquemment annulé. O'Neill suivra la procédure requise en cas de test positif et son adjoint Billy McKinlay prendra en charge les entraînements. Stoke reprend le championnat le 20 juin prochain contre Reading ; les Potters sont 17es de Championship, trois points au-dessus de la zone de relégation.