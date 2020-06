MLS : Un derby floridien pour débuter le tournoi de reprise

Le tournoi de reprise nommé "MLS is Back", qui s'ouvrira par un derby floridien entre Orlando City, ville hôte, et l'Inter Miami de David Beckham, sera organisé à huis clos par la MLS à partir du 8 juillet, selon le tirage au sort effectué jeudi.

La compétition à laquelle prendront part les 26 équipes de MLS se déroulera jusqu'au 11 août, sur le modèle d'une Coupe du monde de foot, avec une phase de groupes dont les résultats des matchs compteront pour la saison régulière, interrompue en mars après seulement deux semaines de compétition, à cause du coronavirus.

Dans le complexe sportif de Disney World, une vaste zone de plus de 90 hectares avec de nombreuses installations sportives, hôtels et services qui accueilleront également fin juillet les équipes NBA, les joueurs seront soumis à un protocole médical méticuleux.

Ils devront notamment être testés au Covid-19 chaque veille de match. Masques et distanciation sociale seront requis pour les remplaçants et staffs sur les bancs. Le vainqueur de ce tournoi sera assuré de disputer la Ligue des champions de la Concacaf 2021.

