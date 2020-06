Aurait-il prolongé à la tête des Diables Rouges si l'Euro n'avait pas été reporté ? Roberto Martinez répond

Le technicien espagnol a récemment prolongé son bail à la tête des Diables Rouges. Mais cela aurait-il été le cas si l'Euro n'avait pas été reporté en 2021 ? L'homme fort de la sélection belge a répondu.

Roberto Martinez a évoqué son rôle en tant que sélectionneur de la Belgique lors d'un entretien avec la RTBF. Nos confrères lui ont d'ailleurs demandé s'il aurait prolongé à la tête des Diables Rouges si l'Euro n'avait pas été reporté. L'ancien coach d'Everton a directement répondu. "C’est impossible à dire. Dans le football comme dans la vie, il faut prendre des décisions aux moments clés", a souligné le technicien espagnol.

"Une chose est sûre, mon travail n’était pas terminé. Les supporters en attendent plus autour de cette génération. Après le Mondial 2018 en Russie, on s’est dit qu’on voulait encore s’améliorer malgré ce statut de numéro 1 au classement FIFA. On était dans une bonne période physiquement et mentalement. On était prêt. Reporter l'Euro fut une bonne décision, il n'y a pas de débat. C'est un projet excitant, je ne peux pas dire que participer à l’Euro aurait tout changé mais je me disais que ce n’était pas encore fini" a-t-il conclu.