Hannes Wolf évoque la première recrue estivale de Genk : "Heureux qu'il ait rejoint le Racing"

Le coach allemand a également évoqué le confinement.

Hannes Wolf est en forme pour la reprise des entraînements de Genk. "J'ai fait du jogging dans les bois autour de Dortmund et j'ai regardé beaucoup de football", explique-t-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Normalement, je n'ai pas le temps, maintenant si", ajoute le technicien allemand avant d'évoquer le Colombien Daniel Muñoz.

Le défenseur est la première recrue estivale de Genk. Sa polyvalence est l'un de ses plus grands atouts. "Je l'ai vu évoluer dans différents systèmes. Avec trois défenseurs à l'arrière, avec cinq, il a même parfois joué au milieu de terrain. J'ai également remarqué sa mentalité et son leadership. Je suis très heureux qu'il ait choisi Genk. Les réactions de ses compatriotes Cuesta et Lucumi ont également été élogieuses à son égard. Nous espérons que Muñoz sera là le plus vite possible, mais il n'y a pas de vols en provenance de Colombie pour le moment", a conclu Wolf.