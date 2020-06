Crise du COVID-19 oblige, l'UEFA a adopté des mesures exceptionnelles pour le fair-play financier

Après avoir validé le Final 8 en Ligue des Champions, l'instance dirigeante du football européen vient cette fois d'officialiser l'assouplissement du fair-play financier.

L’UEFA a abordé l’assouplissement des règles du fair-play financier. De nombreux clubs se retrouvent dans des situations financières extrêmement compliquées depuis que la pandémie de coronavirus a frappé l'Europe de plein fouet. Face à cette situation exceptionnelle, beaucoup réclamaient donc un geste de l’instance dirigeante du football européen vis-à-vis des règles du fair-play financier.

Cette dernière les a écoutés et vient donc de publier les mesures adoptées, confirmant toutefois que le fair-play financier version 2020 n’est pas annulé. "Le Comité exécutif de l'UEFA s'est réuni aujourd'hui par vidéoconférence et a approuvé un ensemble de mesures d'urgence temporaires en tant qu'additif au règlement sur la licence des clubs et le fair-play financier afin de prendre en compte les effets négatifs de COVID-19 sur les finances des clubs. Ces mesures ont été élaborées et soutenues à l'unanimité par toutes les parties prenantes au sein du groupe de travail d'urgence de l'UEFA sur les questions juridiques, réglementaires et financières, qui comprend des représentants de l'UEFA, de la Cour des comptes européenne, des ligues européennes et de la FIFPRO Europe."

La principale mesure est le report d’un an de la validation des comptes de 2020. "L’évaluation de l'exercice 2020 est reportée d'une saison et sera examinée en même temps que l'exercice 2021", a déclaré l’UEFA sur son site officiel. "La période de suivi 2020/2021 est raccourcie et ne couvre que deux périodes de reporting (exercices clos en 2018 et 2019). La période de suivi 2021/2022 est prolongée et couvre quatre périodes de reporting (exercices clôturés en 2018-2019-2020 et 2021). Les exercices 2020 et 2021 sont examinés comme une seule période."