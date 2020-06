Théo Defourny est venu à Eupen pour jouer : "Je vais pousser Ortwin De Wolf du mieux possible"

Ce mercredi, Eupen avait permis à la presse d'assister à la première séance d'entraînement de la nouvelle saison. C'était également l'occasion de présenter les deux nouvelles recrues des Pandas, à savoir Amara Baby et Théo Defourny.

Théo Defourny a rejoint Eupen en provenance de Lokeren où il avait disputé les huit dernières rencontres du club waeslandien avant que celui-ci ne tombe en faillite. "Je suis très content d'être en D1A", confie le portier formé à l'Olympique Lyonnais. "C'est un très beau challenge que d'avoir rejoint Eupen et le feeling est très bon", souligne le gardien âgé de 28 ans.

L'ancien joueur de Virton et Mouscron est ambitieux. "Le but est de jouer. Ortwin De Wolf est le numéro 1, il a réalisé une très belle saison, mais je vais le pousser du mieux possible et j'espère profiter des quelques minutes que l'on me donnera. En Coupe de Belgique déjà par exemple", souligne le natif de Bourg Saint-Maurice.

Le gardien franco-belge n'a pas hésité quand Eupen est venu aux nouvelles. "Je ne connaissais pas très bien le club, mais d'ancien coéquipiers et amis ne m'ont dit que du bien du club. Gratifiant d'être ici. De plus, il y règne une ambiance familiale. L'entraînement est vraiment différent de ce que j'ai connu. Une approche sud-américaine très intéressante et enrichissante. Le coach des gardiens, Maura Machado est un véritable passionné. Il se donne à fond et a toujours le sourire. C'est tellement important", a conclu Théo Defourny.