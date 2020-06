Xian Emmers revient sur sa saison ratée avec Waasland-Beveren : "Je ne rentrais pas dans le système"

Véritable déception du côté de Waasland-Beveren cette année, Xian Emmers est revenu sur sa saison 2019/2020 ratée.

Prêté cette saison à Waasland-Beveren par l'Inter Milan, Xian Emmers a réalisé un exercice 2019/2020 décevant sous les couleurs de la lanterne rouge de Pro League avec seulement 470 minutes de jeu toutes compétitions confondues.

Ainsi, dans des propos accordés à Het Belang van Limburg, le milieu de terrain de 20 ans est revenu sur sa saison délicate. "J'ai commencé la saison avec les meilleures attentes, mais j'ai très peu joué. Les résultats n'étaient pas bons et nous avons dû nous battre. L'entraîneur a également été remplacé. Selon le club, je ne rentrais pas dans le système."

Aussi, l'international espoir des Diables Rouges s'est également confié sur son avenir. "L'Inter a déjà indiqué qu'ils aimeraient me prêter une autre saison. Ce sera une année importante pour moi [...] Je ne me soucie pas de savoir où je me retrouve, tant que je peux jouer beaucoup de matchs."