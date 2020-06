L'avenir de Vertonghen lié à Smalling?

Jan Vertonghen ne restera pas à Tottenham la saison prochaine et son avenir devrait se décider dans les prochains jours.

Il semble de plus en plus clair que Jan Vertoghen ne sera plus un joueur de Tottenham la saison prochaine. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, le Diable Rouge pourrait même ne pas terminer la saison avec les Spurs puisque son contrat se termine le 30 juin.

Concernant le prochain exercice, ce sont surtout des clubs de Serie A qui se sont montrés intéressés. La Fiorentina et Naples seraient sur les rangs mais le club le plus concret est l'AS Roma. Vertonghen pourrait y signer un contrat de 2 ans.

Cependant, d'après Il Messaggero, la Roma ne voudrait faire signer notre compatriote uniquement si Chris Smalling doit retourner à Manchester United. L'Anglais est prêté par les Red Devils jusqu'à la fin de cette saison et l'avenir des deux joueurs sont donc liés.

Vertonghen a disputé 228 rencontres pour les Spurs, mais depuis l'arrivée de Mourinho il n'a plus vraiment droit au chapitre. Il était d'ailleurs sur le banc pour la réception de Manchester United.