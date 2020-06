Les locaux du Racing Genk ont aussi été perquisitionnés !

Comme Charleroi, Genk a aussi reçu ce mercredi matin la visite des enquêteurs dans le cadre de l'opération "Mains propres".

Le quotidien Het Laaste Nieuws a fait savoir que le club de Genk a aussi été perquisitionné ce mercredi matin. Ce sont les transferts réalisés par Mogi Bayat qui sont dans l'oeil du cyclone.

"Dans l’enquête sur la fraude dans le football belge, des perquisitions ont en effet été menées aujourd’hui dans les clubs de football de Charleroi et Genk. Elle concerne la section Bayat et est plus concrète en termes d’éventuelles transactions financières pour les transferts de joueurs. Le parquet ne veut rien dire sur les contrats / transferts concernés", a expliqué Wenke Roggen du parquet fédéral à Het Laatste Nieuws.

Le club limbourgeois n'a pas encore communiqué à ce sujet.