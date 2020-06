Stijn Wuytens arrive dans un club ambitieux : "Séduit par le projet qui se prépare ici"

Le défenseur de 30 ans titulaire à l'AZ, vice-champion des Pays-Bas, en a surpris plus d'un en optant pour Lommel.

Lommel a présenté avec fierté son nouveau joueur Stijn Wuytens. Le Belge expérimenté est également heureux de son choix après plus de quatre saisons à l'AZ : "J'étais prêt pour un nouveau défi. J'ai reçu plusieurs messages sympas de la part de joueurs et de mes anciens entraîneurs lorsque le transfert a été annoncé. La plupart d'entre eux ont été positifs, même si certains ont été surpris. Mais je suis convaincu à 100% derrière mon choix."

"J'ai beaucoup discuté avec le club avant de prendre ma décision, et au fur et à mesure, j'ai été séduit par le projet qui se prépare ici. Tout le monde a le sentiment que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Le fait qu'ils m'aient offert un contrat de cinq saisons est également un grand signe de confiance pour moi", confiait le défenseur formé à Genk puis au PSV.

Stijn Wuytens sera une pièce centrale du Lommel de la saison prochaine et des années à venir : "J'arrive pour devenir un leader et je ferai tout mon possible pour représenter Lommel le mieux possible, sur le terrain comme en dehors."