Chelsea élimine Leicester et rejoint le dernier carré de la FA Cup

Vainqueur de Leicester sur le score de un but à zéro, Chelsea rejoint à son tour le dernier carré de la FA Cup.

Après Arsenal plutôt dans l'après-midi, c'est désormais au tour de Chelsea de rallier le dernier carré de la FA Cup. En effet, après l'opposition entre les Gunners et Sheffield United (score final : 2-1), les hommes de Frank Lampard ont affronté le Leicester de Brendan Rodgers plus tard dans la journée dans le cadre des quarts de finale de la compétition.

Au terme d'une rencontre disputée de bout en bout, ce sont les Blues qui sont finalement parvenus à l'emporter sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but de Ross Barkley peu après l'heure de jeu (63e). À noter que Michy Batshuayi était une fois de pus absent de la feuille de match tandis que Youri Tielemans et Denis Praet étaient tous deux titulaires du côté des Foxes.

Le club londonien rejoint ainsi Manchester United et Arsenal en demi-finale de la Coupe d'Angleterre. Le quatrième et dernier billet qualificatif sera mis en jeu ce soir à partir de 19H30 entre Newcastle United et Manchester City. Verdict dans quelques heures...