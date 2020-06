Quelle place pour Dries Mertens parmi les meilleurs attaquants de Serie A ?

En inscrivant son 122ème but avec le Napoli, Dries Mertens est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club italien. Mais où se situe t-il par rapport aux autres attaquants de Serie A cette saison ?

Même si cette saison 2019/2020 restera historique pour Dries Mertens, elle ne semble pas être sa meilleure depuis son arrivée dans le sud de l'Italie. En championnat, l'attaquant de 33 ans est moins décisif que lors des saisons précédentes. Ainsi, il peut être intéressant d'examiner ce que valent ses statistiques par rapport à celles des autres attaquants de Serie A ? Pour le savoir, les chiffres de l'ancien joueur du PSV Eindhoven ont été comparés à ceux de sept autres avant-centres évoluant en Italie : Romelu Lukaku (Inter Milan), Lautaro Martinez (Inter Milan), Andrea Belotti (Torino), Ciro Immobile (Lazio), Duvan Zapata (Atalanta Bergame), Edin Dzeko (AS Roma) et Gonzalo Higuain (Juventus).

Des difficultés devant le but

Parmi les sept profils retenus, Dries Mertens est le deuxième joueur a avoir inscrit le moins de but en Serie A (seulement 6) derrière Gonzalo Higuain (5) et il est le troisième joueur le moins efficace en terme de buts par match avec un ratio de seulement 1 but inscrit toutes les 206 minutes de jeu. Seul l'attaquant de la Juventus (293) et Andrea Belotti (210) connaissent une efficacité moindre.

Ensuite, en ce qui concerne la précision devant les cages adverses, le numéro 14 du Napoli apparaît en grande difficulté cette saison. Pour preuve, selon les chiffres de WhoScored, il n'est parvenu à cadrer que 23% de ses tentatives en championnat. Un pourcentage décevant qui le place loin derrière ses concurrents, ces derniers oscillant plutôt entre 40 et 51% de réussite.

Dries Mertens, un joueur de collectif ?

Les chiffres précédents doivent être tempérés par le fait que l'attaquant des Diables Rouges (90 capes) tente moins sa chance que les autres noms évoqués précedemment. En effet, avec une moyenne de (seulement) 2,7 tirs tentés par match, Dries Mertens frappe moins souvent aux buts que ses concurrents (hormis Gonzalo Higuain).

En revanche, il se distingue par sa capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers. Pour preuve, parmi les sept attaquants sélectionnés, le petit avant-centre est celui qui effectue en moyenne le plus de passes clés par match (1,7) à égalité avec Ciro Immobile. Un apport au collectif souligné par ses 5 passes décisives. Un nombre d'assists qui s'avère supérieur à ceux de Romelu Lukaku (2), Lautaro Martinez (3), Andrea Belotti (2) et Gonzalo Higuain (4).

Enfin, si Dries Mertens est moins décisif cette saison, c'est sans aucun doute en raison des performances collectives décevantes du Napoli en championnat, les hommes de Gennaro Gattuso occupant la sixième place du classement avec 42 points. Cependant, en Ligue des Champions, le joueur formé à La Gantoise brille par son efficacité puisqu'il a déjà inscrit 6 buts en 7 rencontres, autrement dit 1 but toutes les 83 minutes de jeu. Des chiffres qui permettent de relativiser la saison décevante de l'international belge.