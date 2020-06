Jérémy Ménez est ambitieux avec son nouveau club

Libre au terme de son contrat avec le Paris FC, l'attaquant français s'est engagé pour trois ans en faveur de la Reggina, promue en Serie B.

Dans un entretien accordé à Sky Italia, Jérémy Ménez a exposé ses ambitions avec la Reggina.

"Je suis venu ici pour gagner le championnat de Serie B et aller en Serie A. Il y avait d'autres équipes qui me voulaient mais je voulais venir à Reggina. Je l'ai senti. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je suis là", a affirmé l’ancien Sochalien, ravi de retrouver l’Italie après ses passages à l’AS Rome (2008-2011) et au Milan AC (2014-2016).