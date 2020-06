Ca match déjà entre Ivan Leko et Dieumerci Mbokani

Orphelin de son mentor Laszlo Bölöni, Dieumerci Mbokani est convaincu qu'une belle période l'attend avec Ivan Leko, un coach qui "voit le football et qui communique beaucoup".

Après avoir signé son nouveau contrat en fin de semaine dernière, Dieumerci Mbokani a rejoint ses coéquipiers ce week-end et il a pris le temps de répondre aux questions des médias ce lundi.

Je crois que je vais marquer encore plus avec Ivan Leko.

Inspiré par cette troisième saison qui l’attend sous le maillot anversois, le Congolais l’est aussi par son nouvel entraîneur. "Laszlo Bölöni était un peu comme mon père, mais je peux m’adapter à un nouveau coach. Mieux même, je pense que le football qu’Ivan Leko a en tête pourrait mieux me convenir", estime-t-il pour Het Laatste Nieuws.

Et les premiers contacts qu’il a eus avec le Croate ont conforté Dieumerci Mbokani dans cette idée. "Ivan Leko veut un football offensif donc, je devrais me trouver plus souvent en position de conclure. C’est pour ça que je crois que je vais encore marquer plus la saison prochaineé, ajoute le meilleur buteur du dernier championnat qui confie aussi que son nouveau T1 lui a fait une grosse impression.