Chelsea et Lampard vont devoir intégrer des joueurs....qui ne pourront pas jouer

Ziyech et Werner vont arriver cette semaine du côté de Chelsea et Lampard va devoir ménager la chèvre et le chou.

Hakim Ziyech et Timo Werner seront, à partir du 1et juillet, des joueurs de Chelsea. Pour Frank Lampard, cette situation va être compliquée à gérer. "Nous avons un plan pour intégrer Timo et Hakim dans les prochaines semaines", a affirmé Lampard en conférence de presse ce mardi. "Ziyech n'a plus joué depuis quelques semaines, alors que Timo vient de terminer son championnat. Mais le plan n'est pas de les inclure au groupe directement. Ils vont recevoir un programme spécial car ils ne pourront pas jouer jusqu'à la fin de la saison." Chelsea est en effet toujours en course pour une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, et doit encore affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. Une rencontre compliquée puisque les Bavarois s'étaient imposés sur le score de 0-3 à Stamford Bridge.





