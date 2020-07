L'UEFA et les grands clubs européens se confrontent à propos de la Ligue des Champions

Cette fois, c'est la guerre entre certains grands clubs européens et l'UEFA, qui souhaite faire jouer les derniers huitièmes de finale de la Ligue des Champions à Lisbonne.

L'UEFA et quatre grands clubs européens sont en train de se prendre le bec à propos des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.

Le Times révèle que l'UEFA aurait comme plan de faire jouer les rencontres Barça - Naples, Bayern Munich - Chelsea, Manchester City - Real Madrid et Juventus - Lyon à Lisbonne. La cause? La dernière augmentation de cas de Coronavirus dans l'Europe entière. Les dirigeants de l'UEFA estiment qu'il serait bien plus sain pour les clubs de ne faire qu'un seul déplacement, à Lisbonne.

Cependant, les dirigeants du Barça, de Munich, de la Juventus et de Manchester City ne l'entendent pas de cette oreille. En effet, ces équipes ont disputé le match aller à l'exterieur, et aimeraient récupérer leur avantage du match à domicile.

Le problème vient surtout du fait que les équipes qui devraient se déplacer seraient récompensée d'un but à l'extérieur alors que le match se jouerait sur terrain neutre.

Les huitièmes de finale doivent se jouer les vendredi 7 et samedi 8 août à 21h.