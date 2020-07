Une flambée de cas positifs après un test erroné en Bulgarie !

Un laboratoire bulgare vient de commettre une grossière erreur et a ainsi a provoqué une flambée de cas dans 2 clubs de l'élite.

En Bulgarie, un laboratoire a reconnu s'être trompé en déclarant négatif un joueur infecté au Covid-19 avant un match. Résultat : trois de ses coéquipiers ont été infectés, ainsi que seize membres de l'équipe adverse.

Avant la rencontre entre Tsarsko Selo et Cherno More Varna, le laboratoire qui avait effectué des tests auprès de 2 formations, avait indiqué qu'aucun échantillon n'était positif. Tsarsko Selo avait donc titularisé le défenseur Martin Kavdanski qui était infecté par le Covid-19. Une bévue qui a eu de lourdes conséquences.

Cherno More Varna, qui s'était imposé 4-1, vient de déclarer que 16 cas positifs ont été décelés au sein du club et immédiatement mis en quarantaine. "Nous avons prévenu la commission médicale et le service sportif et technique de la Fédération bulgare, et nous attendons leurs instructions", explique le club bulgare.