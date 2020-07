Ivan Yagan est plus fit que jamais : "J'aimerais revenir en Belgique"

Le joueur âgé de 30 ans avait résilié son contrat d'un commun accord avec Eupen en début de saison dernière avant de rebondir au pays du Père Noël au mois de février.

Ivan Yagan évolue à IFK Marieham depuis février dernier. "Le confinement s'est bien déroulé ici en Finlande où il y avait peu de cas de Covid-19. Nous avons même repris le chemin des entraînements il y a deux mois et disputé le premier match de la nouvelle saison mercredi dernier. Je ne devais pas jouer à cause d'une contracture survenue quelques jours plus tôt mais le coach m'a tout de même fait monter au jeu et j'ai disputé vingt bonnes minutes", nous confie Ivan Yagan.

Le milieu offensif se sent bien sous ses nouvelles couleurs mais souhaiterait tout de même revenir en Belgique. "J'ai signé un contrat jusqu'au 1er juillet quand je suis arrivé ici, un bail que j'ai prolongé d'un mois. Le club veut me conserver jusqu'à la fin de l'année, mais j'aimerais revenir en Belgique. Ma femme va accoucher au mois de septembre et ma fille va rentrer à l'école. Je ne veux pas bloquer ma famille en Finlande. L'objectif est de rentrer au Plat Pays qui est le mien", souligne le Bruxellois.

"Je suis en plein forme. À vrai dire, je n'ai jamais été aussi fit. J'ai effectué une préparation merveilleuse et cela porte ses fruits. Je sais que je peux rendre de très bons services à des clubs de D1B, un championnat que je connais très bien", a conclu Ivan Yagan.