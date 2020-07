Dries Mertens et le Barça qui approche: "On y pensera dans deux semaines!"

Le Napoli marche sur l'Italie depuis la reprise. Avant de marcher sur le Barça en Ligue des Champions? "Trop tôt pour y penser", insiste Dries Mertens.

Et de cinq! Rien n'arrête décidément le Napoli en Italie. Avec cinq victoires consécutives, les Partenopei affichent tout simplement le meilleur bilan post-coronavirus de Serie A. Et on peut ajouter à ce 15 sur 15, le sacre en Coupe d'Italie, remporté au nez et à la barbe de la Juventus.

Auteur de son troisième but depuis la reprise, mercredi soir, Dries Mertens participe activement à cette folle réussite napolitaine. "Nous marchons du tonnerre", se réjouit le Diable Rouge, dans une interview accordée aux médias de son club, après le succès de mercredi à Gênes.

Dries Mertens: "Le meilleur moyen de se planter"

Déjà qualifié pour l'Europa League et beaucoup trop loin du top 4, le Napoli n'a pourtant plus rien à jouer en Serie A. Mais Mertens et ses partenaires préparent à merveille leur prochaine échéance: le huitième retour de Ligue des Champions à Barcelone.

Pourtant, le Diable refuse de se projeter aussi loin. "Il ne faut pas y penser, c'est le meilleur moyen de se planter. On doit y aller match par match et le Barça, on y pensera quand le championnat sera fini, mais on peut le faire."