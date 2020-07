MLS : Thierry Henry battu avec l'Impact pour la reprise, plusieurs hommages rendus à "Black Lives Matter"

La Major League Soccer a repris cette nuit, malgré un match annulé pour cause de coronavirus. Des hommages ont été rendus au mouvement Black Lives Matter avant les rencontres.

L'Impact Montréal de Thierry Henry retrouvait la compétition et s'est incliné (0-1) face au New England Revolution à l'occasion de la reprise de Major League Soccer dans le format un peu particulier imaginé par les instances américaines. Les Québécois perdent donc d'entrée dans cette poule C du tournoi de reprise, qui se tient à Orlando.

Pour l'occasion, l'ancien adjoint des Diables Rouges a fait partie des nombreuses personnes à rendre hommage au mouvement Black Lives Matter.