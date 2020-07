🎥 La Lazio et Jordan Lukaku n'y arrivent plus

Déjà battue par l'AC Milan, puis à Lecce, la Lazio a probablement enterré ses dernières illusions, samedi soir. Opposés à Sassuolo, les Romains et Jordan Lukaku, titulaire pour la deuxième fois consécutive, ont subi leur troisième revers de rang.

La Lazio, surprise par un but de Giacomo Raspadori dès la huitième minute (invalidé par le VAR), avait pourtant ouvert le score, grâce à Luis Alberto, buteur après 33 minutes de jeu.

Mais, comme à Lecce, mardi dernier, la mécanique s'est enrayée pour le dauphin de la Juventus. Malheureux en début de partie, Giacomo Raspadori a pris sa revanche au retour des vestiaires. Et c'est Francesco Caputo qui a enterré la Lazio dans les arrêts de jeu (1-2).

Un succès qui permet à Sassuolo de grimper à la huitième place, mais qui offre surtout à nouveau une voie royale à la Juventus qui peut prendre dix points d'avance et s'envoler vers le Scudetto. Mais, pour ça, les Bianconeri devront se défaire de l'Atalanta, qui vendra chèrement sa peau.

Francesco Caputo scores to give Sasio (+475) the win. The over 2.5 also hit on this stoppage time goal. pic.twitter.com/frbHwJF6xb