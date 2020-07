Nicolas Raskin emmagasine du temps de jeu au Standard : "C'est à cette position que je me sens le mieux"

Titulaire contre Waremme (5-0) et Courtrai (3-2), le jeune médian était de nouveau de la partie ce samedi lors de la première joute amicale du Standard de Liège contre OHL (1-1).

Nicolas Raskin vient de jouer son troisième match amical de suite avec le Standard de Liège. "J'essaie de profiter un maximum de ce temps de jeu que le coach me donne", confie le joueur âgé de 19 ans qui a évolué en tant que milieu défensif. "Je peux jouer en 8 et 10 aussi, mais je préfère évoluer en 6. C'est à cette position que je me sens le mieux mais je jouerai là où le coach me veut. Ce que demande le coach ? Jouer simple, récupérer les ballons et être disponible. Un jeu rapide fait de deux voire trois touches", a expliqué l'ancien joueur de La Gantoise.

Depuis le dernier stage hivernal, le jeune médian commençait à faire son trou chez les Rouches mais la pandémie de coronavirus a mis fin prématurément à la compétition. "Il y a des choses plus importantes que le football, c'est la santé qui prime", a souligné Nicolas Raskin qui a bossé avec le joueur d'Anderlecht Antoine Colassin durant le confinement.

"Antoine et moi nous connaissons depuis pas mal d'années. Nous jouons ensemble chez les Diablotins et habitons tout près l'un de l'autre. C'était bien de s'entraîner ensemble, nous nous aidions malgré notre petite rivalité. Nous avons d'ailleurs de petits challenges entre nous durant la saison à venir", a conclu Nicolas Raskin.