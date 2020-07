Il y a au moins quelqu'un pour défendre Mario Balotelli

Mario Balotelli et ses frasques ne laissent jamais personne indifférent. L'Italien peut compter sur le soutien de l'un de ses anciens coéquipiers.

Depuis quelques mois, l'histoire d'amour remplie de haine entre Brescia et Mario Balotelli fait beaucoup parler en Italie et ailleurs. Fortement critiqué, l'attaquant passé par Manchester City est souvent pointé du doigt pour ses frasques et ses moments de folies.

Lucas Ocampos, qui a cotoyé Balotelli pendant 6 mois à l'Olympique de Marseille, et actuellement à Séville, a pris la défense de l'attaquant: "Balotelli est un phénomène. Les gens pensent qu'il est fou, mais c'est un gentil fou. C'est un joueur qui fait beaucoup rire dans le vestiaire. Sur le terrain, il t'apporte aussi beaucoup. Il t'amuse, c'est un personnage, quelqu'un qui fait tout pour que le groupe se sente bien. Je n'ai pas d'anecdote précise, mais je l'invitais toujours à la maison pour les asados. Et tu mourais de rire, c'est un sacré personnage", peut-on lire dans AS.