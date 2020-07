Roberto Martinez ne s'inquiète pas pour Eden Hazard : "Il a montré au Real Madrid qu'il était un joueur vedette"

Considéré comme l'un des meilleurs attaquants de la planète après ses sept années passées à Chelsea, le capitaine des Diables Rouges devait atteindre les mêmes sommets au Real Madrid. Mais sa première saison en Espagne a été éclipsée par des blessures persistantes.

Eden Hazard n'a effectué que 20 apparitions toutes compétitions confondues avec le Real Madrid cette saison. En Espagne, les observateurs se posent des questions sur sa capacité à être décisif et se mettre au service des autres dans une équipe pleine de talents. Laissé sur le banc lors de la victoire à Grenade ce lundi soir, Zidane a admis que le capitaine des Diables Rouges devait retrouver sa meilleure forme physique (à lire ICI).

Néanmoins, Roberto Martinez est convaincu qu'il est prêt à jouer un rôle clé pour le Casa Blanca durant les prochaines années. "Je fais une évaluation très positive car il faut mesurer un joueur dans les bons et les mauvais moments. Cette année a été le moment le plus difficile de la carrière d'Eden car il n'a jamais raté autant de matchs que cette année. Hazard a montré au Real Madrid qu'il était un joueur vedette pour créer un projet autour de l'avenir et qu'il allait apporter beaucoup de succès au club et aux supporters", a expliqué le technicien espagnol dans un entretien à Marca.

Le sélectionneur de la Belgique a tenu à rendre hommage à Thibaut Courtois. "Au niveau d'une équipe, il joue à un niveau très constant, il fait gagner des points et se manifeste lorsque l'équipe a besoin de lui. Pour moi, il est le meilleur gardien de but du monde, sa taille et sa capacité technique lui permettent de réaliser des arrêts que les autres gardiens ne peuvent pas réaliser", a conclu Roberto Martinez.