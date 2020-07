Luckassen explique son choix : "Kompany m'a appelé plusieurs fois"

Derrick Luckassen est de retour à Anderlecht. Le défenseur néerlandais a été prêté une année supplémentaire par le PSV.

Derrick Luckassen a insisté pour retourner à Anderlecht. "J'avais vraiment envie de revenir ici. Il est normal d'être plus ferme pour une fois. La dernière fois que j'ai joué quelque part deux saisons de suite, c'était à l'AZ. J'ai passé un bon moment à Bruxelles, j'ai beaucoup joué et le groupe était top. C'était la meilleure solution possible pour moi actuellement. De plus, Anderlecht voulait que je revienne. Quelque chose comme ça fait du bien", explique le Néerlandais dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Et Vincent Kompany a insisté aussi pour son retour. "Il m'a appelé plusieurs fois pendant les vacances. Il m'a demandé si je voulais rester. Je lui ai dit ce que je ressentais, il a eu son mot à dire. Tu sais, j'ai juste envie de jouer beaucoup. Si cela ne dépend que de moi, je jouerai chaque minute de chaque match".

Luckassen veut remettre Anderlecht sur la carte de la Belgique. "Je veux gagner des trophées et je veux être un champion. Le seul moyen est d'y parvenir est de monter en puissance. Cela ne peut se passer mieux que la saison dernière. Et ce sera le cas, c'est sûr", a conclu Derrick Luckassen.